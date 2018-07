Société La Possession: Inauguration de la déchèterie de Dos d'Âne

Depuis deux semaines les médiateurs du TCO sillonnent le quartier de Dos d’Âne, situé dans les Hauts de La Possession. Que ce soit en porte-à-porte ou à travers une saynète jouée devant la supérette du coin, leur mission était d’annoncer aux habitants l’ouverture prochaine d’une déchèterie et de les inviter à son inauguration officielle. C’est chose faite ce samedi 30 juin, les usagers étaient une cinquantaine à répondre présents entre 9h et 13h pour découvrir ce nouvel équipement et son fonctionnement.



Désormais, deux samedis par mois de 8h à 15h, les habitants de Dos d’Âne vont pouvoir apporter leurs déchets préalablement triés, jusqu’à 4 m3 par apporteur. Ce nouvel équipement situé sur la RD1 (rue Jacques Duclos, au niveau de l’arrêt kar’ouest "Centre médical") diffère quelque peu des 12 autres déchèteries du TCO, de par son format et ses jours/horaires d’ouverture. Mais l’objectif est le même : inciter les usagers à se responsabiliser concernant la gestion de leurs déchets et leur offrir une alternative les semaines sans collecte en porte-à-porte.





L’implantation d’un tel équipement permet au TCO de proposer aux habitants de ce charmant quartier rural un service de proximité, d’ailleurs très attendu par la population. Sur la commune de La Possession, il est complémentaire à la déchèterie de Saint-Laurent qui reste accessible gratuitement 7 jours/7 pour y déposer d’autres types de déchets tels que les gravats et le plâtre entre autres. C’est là où se trouve également l’espace de brocante gratuite, Trokali.



En fonction de la fréquentation de cette déchèterie, le TCO pourra être amené par la suite à adapter le dispositif suivant l’évolution des besoins de la population.

​ À noter également, que de façon exceptionnelle, la déchèterie de Dos d'Âne sera ouverte aux professionnels agricoles du mardi 3 au jeudi 5 juillet de 8h à 12h, dans le cadre d'une opération de collecte de plastique agricoles usagés, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture. La prochaine ouverture de la déchèterie de Dos d'Âne est prévue le samedi 21 juillet. Les usagers pourront ainsi apporter leurs déchets végétaux, encombrants et Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques. Les DEEE sont acceptés, dans la limite d'un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de 5 petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.



