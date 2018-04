La Possession : Il kidnappe son ex après l'avoir trouvée au lit avec son nouvel amant

Il devrait être jugé ce mercredi pour avoir enlevé, séquestré et frappé son ex-compagne. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche à la Possession. L’homme de 32 ans s’est introduit au domicile de son ex et a vu rouge quand il l’a découverte au lit avec son nouvel amant, indique le JIR. Rué de coups, ce dernier n’a pu que prendre la fuite.



Seul avec son ex-compagne, il en a profité pour la kidnapper et l’amener chez lui où elle a subi un nouvel épisode de violence. Elle parviendra à s’enfuir et se réfugier chez des voisins. Grièvement blessée à la mâchoire, la jeune femme devra être prochainement opérée. 30 jours d’ITT ont été prononcés.



Alertés par son nouveau compagnon, les gendarmes ont interpellé l’agresseur lundi après-midi. L’homme placé en garde à vue est déjà connu défavorablement de la justice notamment pour vol, recel et violences conjugales.