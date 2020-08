A la Une . La Possession : Il agresse les clients d’un bar et finit par prendre 2 coups de couteau

Les faits se sont déroulés vendredi soir dernier dans un bar de la Possession. Un client du bar, qui a passé la soirée à agresser la clientèle, a fini par se faire blesser par un client excédé. Par Régis Labrousse - Publié le Dimanche 30 Août 2020 à 18:10 | Lu 2842 fois

Un homme a passé la soirée de vendredi soir dernier à chercher des histoires aux clients d’un bar de la Possession. Après s’être "pris la tête" avec plusieurs personnes, il frappe une personne à l’intérieur du bar. Le patron, très agacé par son comportement, intervient afin de mettre un terme au litige. Le perturbateur poursuit sur sa lancée et s’en prend à un homme venu passer une bonne soirée.



La situation dégénère, ils sortent et l’homme qui n’avait rien demandé reçoit des coups. Excédé, il finit par lui porter deux coups de couteau. Il le blesse à deux reprises, les gendarmes et les secours sont appelés. L’un est évacué à l’hôpital et le second est placé en garde à vue.



Toujours en garde à vue ce dimanche soir, le parquet doit décider des charges qui seront retenues contre lui, compte tenu de la situation dans laquelle l’agression s’est produite.





