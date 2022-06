La Possession : Gilles Hubert quitte ses fonctions de premier adjoint

Le désormais futur ex-premier adjoint possessionnais explique que depuis son élection au Département, ses charges de responsabilité et de travail "n'ont cessé d'augmenter de façon exponentielle". "Mes délégations au département m’amènent à des représentations dans de très nombreuses instances (Office de l’Eau, Comité de l’Eau et de la Biodiversité, SDIS … ). Je dois également assumer de nouvelles responsabilités familiales, et je me dois d’y consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour les assumer pleinement", explique Gilles Hubert.



Un choix "raisonnable" donc pour ce dernier, qui annonce dans la foulée que le vote pour le nouvel premier adjoint du conseil municipal sera dévoilé lors du conseil municipal du 22 juin prochain. Deux élus de la majorité municipale possessionnaise, Jocelyne Dallèle et Maxime Fromentin, seront également désignés aux ressources humaines.



S'il rétrograde dans la hiérarchie municipale, Gilles Hubert ne compte pas pour autant quitter la majorité conduite par Vanessa Miranville : "Je reste bien évidemment élu à la Possession sur un rôle de conseiller municipal de la majorité, pour continuer à agir pour le bien

-être des Possessionnais".