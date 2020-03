Communiqué La Possession: Fermeture des infrastructures sportives cloisonnées, sites culturels et d’accueil La commune de la Possession fait le point sur les services fermés au public. Le communiqué :

Dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures afin de limiter la propagation du virus sur le territoire.



Sur annonce gouvernementale, tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie seront fermés à partir de demain et jusqu'à nouvel ordre, sont concernés :



Les infrastructures sportives cloisonnées de la ville :

- Piscine

- Gymnase

- Terrains de tennis

- Terrains d’athlétisme



Fermeture des sites culturels :

- Médiathèque

- Centre-socio culturel Nelson Mandela

- Centre social

- Maisons de quartier



Fermeture des accueils publics physiques :

- CCAS

- Pole Insertion

- Guichet Parents

- Urbanisme

- Habitat

- Caisse des écoles

- Maison des Associations

- Mairie centrale et mairies annexes



La réception du public se fait sur rendez-vous en fonction de l’urgence de la situation au 0262 22 20 02, et pour le CCAS au 0262 71 10 90.



Merci de votre compréhension.

Nicolas Payet Lu 110 fois







Dans la même rubrique : < > ​Christian Ribod : 1949-2020 Communiqué de presse de l’UNAAPE concernant l'Ecole Primaire de Saint Clair Agénor de St-André