Communiqué La Possession : Distribution de masques tissu aux seniors de 65 ans et plus

Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 19 Mai 2020

Avec l’obligation du port du masque dans les services municipaux de la commune depuis le 11 Mai, la ville organise plusieurs distributions de masques en tissu aux personnes vulnérables. Grâce à l’action du chantier d’insertion composé de 15 couturières, et d’un réseau de 60 bénévoles couturières, la production de masques se poursuit, pour un quota d'environ 1500 masques conçus chaque semaine.



Ils sont destinés à équiper dans un premier temps, les publics les plus sensibles et vulnérables, à savoir les séniors de 65 ans et plus.



La distribution sera opérée dès cette semaine avec les médiateurs, les bénévoles et les animateurs seniors.



Les permanences se feront de 15h30 à 17h30 sur les lieux ci-dessous.



Les personnes pourront venir récupérer elles-mêmes ou envoyer une personne récupérer un masque sur base de présentation d’une pièce d’identité justifiant l’âge de 65 ans et plus du bénéficiaire.



Pour toute question, merci de contacter le 0262 226 227.







