La grande Une La Possession : Des parents critiquent la cantine, la mairie se soucie de la santé des enfants

À chaque rentrée scolaire, les repas servis aux enfants inscrits à la cantine scolaire sont scrutés de près par les parents d'élèves. Exemple avec l'un d'entre eux qui n'a semble-t-il pas apprécié le repas distribué à ses filles dans une école de La Possession. La mairie de son côté, se défend face aux quelques remontées et met en avant la santé nutritionnelle des marmailles. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 15:16

Dans un post publié sur Facebook, le père de famille n'a en effet pas caché sa colère au vu du menu proposé lors de la pause méridienne, à savoir une purée de légumes, des haricots verts et ce qui semble être du poisson pané, accompagné d'un morceau de pain.



"Je comprends mieux pourquoi mes filles crient famine quand elles rentrent de l'école", regrette le père de famille, dont on ne sait pas s'il est insatisfait du menu proposé ou de la quantité servie aux enfants. Au regard de la photo commentée, ce n'est sans doute pas sur ce point qu'il exprimait sa colère mais très probablement sur le choix fait en matière de menu.



Une critique entendue par la mairie de La Possession mais qui reste malgré tout engagée dans sa démarche de "promotion de l'éducation à l'alimentation des plus jeunes".



A ce titre, la municipalité a reçu ce lundi une délégation de 30 parents d'élèves manifestants pour leur expliquer la démarche entamée mais aussi les contraintes "et les efforts quotidiens de la ville autour de la restauration scolaire" et du respect de l'arrêté préfectoral n°2013-481 du 10 avril 2013 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire de la Réunion ainsi que la loi Egalim.



"L’alimentation est un enjeu de santé publique, c’est la raison pour laquelle la Ville de La Possession s’est inscrite dans une démarche de promotion de l’éducation à l’alimentation des plus jeunes ; à l’amélioration de la qualité nutritionnelle, à la diversification de l’offre alimentaire, et à favoriser la pratique d’activités sportives… pour le bien-être et la santé de tous (enfants, jeunes, adultes, séniors…)", explique la municipalité.

Offrir aux enfants "l'apprentissage d'une véritable éducation nutritionnelle"



Cette dernière, afin de favoriser l'apprentissage du bien-manger auprès des enfants, dont les goûts et les comportements alimentaires se forment dès le plus jeune âge, se donne pour ambition d'offrir à ces derniers, de manière égale, "l'apprentissage d'une véritable éducation nutritionnelle", via la restauration scolaire.



"L’enjeu est de faire aimer les légumes aux enfants. Le manger local est une réelle ambition politique", lance Vanessa Miranville. La maire de La Possession assure par ailleurs que l’intégration de produits locaux sera notamment faite dans le nouveau marché de denrées alimentaires qui doit être notifié d’ici la fin d ‘année.





De son côté, l'élu en charge de la restauration scolaire, Jean-Bernard Monnier, confirme que les doléances des parents d'élèves pour plus de repas créoles servis dans les cantines de la Ville "en favorisant encore plus la qualité, la quantité et la diversification des repas" ont été entendues.



Par ailleurs, depuis quelques années en toute transparence, la Commune a décidé de convier les parents d’élèves à participer à l’élaboration des menus lors de la « Commission Menu » de la Ville.



*Rappel de la possibilité d’assister à la pause méridienne, faire la demande par mail à l’adresse 0262711100 -> Touche 4. "Concernant les quantités, la Ville met un point d’honneur quant au grammage des portions servies, selon l’âge des enfants, afin de répondre à leur besoins nutritionnels. Il y a bien évidemment toujours une marge de re-service sur les entrées et les accompagnements", poursuit l'édile possessionnaise. Elle ajoute : "Avec l’aide des Atsems, animateurs et personnels de restauration, l’objectif est véritablement d’encourager les enfants à goûter toutes les composantes de leur assiette et pas seulement le plat protidique ; de finir leur assiettes et d’agir dès le plus jeune âge contre gaspillage alimentaire avec possibilité d’être servis à nouveau".De son côté, l'élu en charge de la restauration scolaire, Jean-Bernard Monnier, confirme que les doléances des parents d'élèves pour plus de repas créoles servis dans les cantines de la Ville "en favorisant encore plus la qualité, la quantité et la diversification des repas" ont été entendues.Par ailleurs, depuis quelques années en toute transparence, la Commune a décidé de convier les parents d’élèves à participer à l’élaboration des menus lors de la « Commission Menu » de la Ville.*Rappel de la possibilité d’assister à la pause méridienne, faire la demande par mail à l’adresse vieeducative@lapossession.re ou au



