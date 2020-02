La Possession : Comment peut-on vouloir être maire quand on ne s'intéresse pas aux affaires de sa commune?

Tous ceux qui ont occupé le siège vous le diront : être maire, c'est un "métier" à temps plein.



Et la moindre des choses que l'on peut attendre d'un candidat à la fonction suprême est qu'il ait montré par le passé sa capacité à s'investir pour sa commune.



A La Possession, Philippe Robert est le leader de l'opposition. Et candidat aux prochaines municipales.



On pouvait s'attendre à ce qu'il participe activement aux conseils municipaux, le lieu où par définition se traitent toutes les affaires importantes de la commune.



En fait, il n'en est rien.



Le fils de l'ancien maire communiste Roland Robert remporte même le bonnet d'âne des présences au conseil depuis le début de la mandature, avec un taux en moyenne de 39%. Soit 22 présences sur 58 !



La première année, il était déjà l'un des moins présent avec un taux de 54%. Mais ce ne fut qu'un feu de paille !



Dès l'année suivante, il tombe à 33% et, catastrophe, il finit la dernière année de la mandature avec un taux de seulement 13%, soit une seule présence sur 8 conseils municipaux !