La Possession : Commémoration du 11 novembre face au Monument aux Morts

Comme tous les ans, La Ville de La Possession a célébré l’Armistice du 11 Novembre face au Monument aux morts de l’Hôtel de ville, rendant hommage aux combattants morts pour la liberté de la patrie. Le communiqué de la mairie : Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 15:27

Cette cérémonie s'est tenue en présence des élus du Conseil Municipal, du corps militaire et civils retraités ou encore en activité, qui ont été salués par la première magistrate représentante de l’État, Vanessa Miranville, maire de la commune.



Sous le signe de l'intergénérationnel, les jeunes élus du Conseil Municipal des enfants, ainsi que les écoliers de l'école André Malraux et les collégiens du collège Jean Albany ont tenu à être présents pour écouter les discours des anciens combattants, et lire également face au public une lettre d'un soldat mort au front.



Ils ont interprété avec émotion l'hymne national de la République au rythme des musiciens de l'orchestre Tamarin.