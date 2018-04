Communiqué La Possession : "C’est sur une note positive que nous continuerons à œuvrer aux côtés des agents"

Après plus de 5 jours de grève à la Possession, la signature ce mercredi d’un protocole entre les syndicats et l’équipe municipale a acté la fin du mouvement.



Les négociations ont abouti à une entente entre les parties, soucieuses respectivement du bien-être des agents dans leur travail au quotidien.



La mesure phare, déjà en cours de mise en œuvre, est le recrutement prochain de 20 atsems polyvalentes à mi-temps, de personnel en renforcement de la vie éducative dès les prochaines semaines et la pérennisation de 14 Atsem d’ici 2 ans.



"C’est sur une note positive que nous continuerons à œuvrer aux côtés des agents pour que leurs conditions de travail s’améliorent de jour en jour. Je tiens à ce que notre premier pilier qu’est le bien-être puisse être approprié par l’ensemble des agents et c’est la dynamique que nous continuerons à mener auprès d’eux" a déclaré Vanessa MIRANVILLE.



La Ville de La Possession peut dès à présent garantir aux parents le rétablissement de la situation au niveau des écoles.



A cet effet, les agents ont repris leur poste. Le service public fonctionne donc à nouveau totalement.



Le fonctionnement des écoles revient donc à la normale dès demain : jeudi 12 avril 2018.



Pour la pause méridienne incluant le repas et la surveillance des enfants entre 11h30 et 13h : les jours où la restauration scolaire n’a pas fonctionné (jeudi et vendredi) seront décomptés. Pour les journées de lundi et mardi, chaque situation sera examinée individuellement.



Pour le périscolaire : matin, après-midi et mercredi jeunesse, les jours seront comptabilisés dans le forfait des 17 jours de gestion d’imprévus.



"Nous avons fait tous les efforts pour maintenir un service le plus normal possible ces derniers jours et remercions les équipes de la Ville et de la Caisse des écoles pour cela. Nous sommes heureux que la situation reprenne son cours normal pour le bien-être de nos marmailles", a déclaré Michelle MILHAU élue déléguée aux affaires scolaires.





