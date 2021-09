A la Une .. La Possession : Aménagements, grands projets et santé à l'ordre du jour

Ce mercredi 8 septembre a eu lieu le Conseil Municipal de La Possession. Aménagements, grands projets et santé ont été à l’ordre du jour du Conseil Municipal de la Ville. Par NP - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 10:02

L’espace commercial de Cœur de Ville : c’est pour bientôt !



Ayant concédé l’aménagement de la ZAC Cœur de Ville à la SEMADER depuis 2012, des avenants ont été instaurés permettant des mises à jour en lien avec l’avancement actuel du projet en terme d’ilots, de délai d’exécution et de garanties d’achèvement pour sécuriser l’exécution du projet. « Cet avenant n°2 représente une étape importante pour le démarrage du prochain espace commercial de Cœur de Ville ! Les Possessionnais sont pressés de voir les grands projets de la Ville se finaliser et nous sommes ravis de voir que malgré les délais légaux et administratifs le chantier avance » a déclaré Madame Vanessa MIRANVILLE.



La construction d'une Cuisine Centrale supplémentaire



Fière d’accueillir près de 3500 élèves au sein de ses cantines et au vu de la croissance démographique actuelle et à venir recensée sur la Commune, la Ville pourra ainsi compter sur une capacité de production plus importante à travers une nouvelle cuisine centrale. La Ville a ainsi acté son plan de financement et de maitrise d’œuvre d’un montant prévisionnel de 5 200 000.00 €. Ce sont 6000 repas jour qui pourront être servis à la rentrée scolaire d’août 2024 permettant en toute continuité d’offrir à chaque enfant des repas toujours plus équilibrés, gouteux et variés !



3000m2 de surface supplémentaires pour le cimetière de La Possession



Prochainement arrivé à saturation, le cimetière de La Possession situé à la Ravine à marquet pourra bénéficier d’une extension de son périmètre. Issu d’un travail conséquent en termes de recherche d’alternatives, le Conseil Municipal de la Ville a pu approuver l’acquisition de la parcelle auprès du Département de la Réunion, moyennant la somme de 75 000€ permettant aux Possessionnais de pouvoir disposer de ce lieu en toute quiétude pour leurs proches perdus.



Le succès des jardins partagés à La Possession



Issue d’une ambition commune de la Municipalité d’allier aménagement, embellissement et vivre-ensemble, de plus en plus de jardins partagés fleurissent au cœur des habitations de La Possession. Une véritable occasion de permettre aux résidents qui les entretiennent de pouvoir récolter des fruits et légumes bio, de créer et de tisser des liens de convivialité entre eux et de donner toute valeur à la nature en Ville. Un 6ème jardin situé à Saint Laurent verra ainsi le jour avec un financement du Plan France relance à hauteur de 22 445,34€, une part Ville à hauteur de 22 445,34€ pour un projet global de 44 890,68€ pour les résidents du secteur.



La Possession ville touristique



Véritable vestige entre le présent et le passé, dotée d'une faune et d'une flore mais aussi de sentiers particulièrement appréciés du battant des lames jusqu'aux sommets, la Ville de La Possession s'illustre à travers un patrimoine et des projets d'exception. Ayant entamé des démarches afin d’obtenir le label « Commune Touristique » afin de prétendre à cette reconnaissance territoriale, la Collectivité pourra désormais procéder au dépôt de demande de cette reconnaissance au Préfet.



« Vivons en forme » à La Possession



Le programme de prévention santé « Vivons en forme » permet d’apporter des solutions concrètes aux collectivités à propos du bien-être, de la réduction des inégalités sociales, et notamment sur le plan de l’alimentation. La Ville de La Possession s’est naturellement engagée dans cette démarche auprès de l’Association FLVS en signant une convention conjointe ; une fierté pour La Possession !