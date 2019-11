Courrier des lecteurs La Possession 2019….

Monsieur Grondin qui habite depuis peu dans le cœur de ville de la Possession se demande bien « ou sa y habite » Monsieur Hoareau dont il est question dans le supplément du Quotidien du 13 août consacré à La Possession.



Il a beau chercher les bornes photovoltaïques implantées dans son quartier : rien, nada, que chi ! Bon, il s’en fiche un peu Monsieur Grondin, il n’a pas encore les moyens de se payer une voiture, alors électrique ! Il roule en mobylette Monsieur Grondin, qu’il gare dans son parking à sa place habituelle et qu’il arrive même à trouver sans l’application fantôme censée t’indiquer les places disponibles.



C’est qu’il est malin Monsieur Grondin ! Dans son logement il réalise des économies en récoltant les infiltrations de sa salle de bain pour arroser ses plantes afin qu’elles ne grillent pas comme la verdure au pied de son immeuble !



Parait-il qu’il fait des économies d’électricité aussi Monsieur Grondin, grâce aux capteurs sur le toit. Il est content Monsieur Grondin, mais il ne sait pas trop, parce qu’il n’a pas vraiment vu de différence sur sa facture.



Monsieur Grondin aurait bien aimé avoir le wifi gratuit comme il est écrit dans le journal pour aller chercher des Pokémons avec son petit fils mais son ti garçon la di a lu : « Papi na poin rézo dan out kartié » !



Alors Papy et son petit-fils vont se promener pour regarder la vitrine des deux commerces du quartier vu que la petite aire de jeux est jonchée de bouteilles et de gobelets plastique depuis le dernier pique-nique du weekend. Juste regarder, parce que les machins bio et fins pour les ventres délicats de l’épicerie d’en bas, Monsieur Grondin il n’a pas vraiment les moyens d’y gouter non plus.



En passant, il voit l’auto de la petite du troisième qui s’est fait encore fait piquer son phare arrière gauche, c’est triste parce que c’est déjà la 2eme fois, et il a un peu honte Monsieur Grondin de se réjouir d’aller causer à cette jolie cafrine pour lui dire.



Le soir, Monsieur Grondin rêvasse sur sa terrasse. Il se demande pourquoi les élus de la mairie prennent souvent l’avion pour aller retrouver d’autres élus aux quatre coins du monde et se distribuer entre eux des médailles et des récompenses ? …Il a entendu dire que son quartier cœur de ville aurait reçu au moins 4 ou prix ou labels…. En quoi ça améliore sa vie et d’abord la connaissent-ils vraiment sa vie ?



Après tout, il ne peut pas comprendre Monsieur Grondin, il n’est pas assez cultivé. Pas comme tous ces messieurs dames avec leurs écharpes bleu blanc rouge suivis par une ribambelle d’appareils photos qui viennent au pied de son immeuble pour s’extasier devant des panneaux imprimés et colorés, avant de poser fièrement devant le banian qui doit trouver son environnement bien changé. Ceux-là, ils causent bien et ils savent peut-être mieux ce qui est bon, pour eux c’est sûr, mais pour lui ?



Alors, Monsieur Grondin il somnole dans sa cuisine en écoutant le chant des oiseaux, ah mais non ! Ce n’est que le ronronnement du vélo d’appartement de son voisin, qui lui fait coucou de sa terrasse en slip, dégoulinant à 4 mètres de lui ! Tiens l’orage gronde ? ou le locataire d’à côté a encore un peu trop forcé sur les gros pois ? Alors Monsieur Grondin repense aux jolis mots du supplément du quotidien sur son quartier, et il sourit, Monsieur Grondin, il sourit…. YW Lu 79 fois







