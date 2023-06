La Possession, 1ere ville de La Réunion à adopter des compteurs d’eau intelligents pour préserver la ressource

Un service d’alerte rapide en cas de hausse anormale de la consommation d’eau.

Une technologie sécurisée et rapide

Dans le contexte actuel du dérèglement climatique, la préservation de la ressource en eau est devenue un impératif, comme le soulignent les récentes mesures du Plan Eau du gouvernement. Cette innovation permet d’aller plus loin dans la lutte contre les pertes en eau et le gaspillage. Pour le déploiement de cette technologie, le TCO a pu s’appuyer sur l’expertise de runéo, spécialiste des métiers de l’eau à La Réunion depuis plus de 45 ans.Traditionnellement, les compteurs d’eau étaient relevés deux fois par an. La visite du releveur était l’occasion de détecter d’éventuelles anomalies, comme des surconsommations ou des fuites. Désormais, avec la technologie du télérelevé permet une lecture automatique et en continu des compteurs d’eau à distance.Ce système permet également aux foyers de consulter leurs consommations via leur Espace Client . En cas d’augmentation anormale, les services d’Eaux de La Possession sont capables de prévenir très rapidement les usagers, afin qu’ils puissent vérifier leurs installations.En plus de préserver la ressource et de réaliser des économies pour les abonnés, les compteurs d’eau intelligents offrent également plus de confort aux utilisateurs. Ils n’ont plus besoin de communiquer ou de faire relever leur index de consommation lors d’un déménagement ou d’un emménagement, par exemple. Il leur suffit de prévenir simplement Eaux de La Possession lors du départ ou de l’arrivée dans un nouveau logement, et l’index du compteur est automatiquement transmis par le système.Cette fonctionnalité est d’autant plus importante que les fuites peuvent représenter une part significative, allant de 35 à 50 %, de la consommation d’eau des Réunionnais. Cette innovation prise en charge par le service de l’eau, est à l’initiative du TCO Eaux de la Possession gère actuellement plus de 15 000 compteurs intelligents sur le TCO. Cette technologie de télérelevé implique l’ajout d’un module radio aux compteurs d’eau existants, permettant la transmission des données de consommation à un centre de traitement.Les ondes utilisées, de très faible puissance, sont similaires à celles d’un portail électrique. Le module détecte toute consommation anormale et alerte rapidement les utilisateurs du service. Les informations transmises sont cryptées et totalement anonymes, garantissant la protection des données personnelles des consommateurs.