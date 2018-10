La Possession: 1 000 nouveaux points lumineux installés cette année

La Campagne de remplacement de l'éclairage public à la Possession a commencé! Un tiers des point lumineux sera remplacé dès cette année.



Vendredi s’est déroulé à la Possession le lancement de la rénovation de l’éclairage public, en présence de riverains du quartier Camp Magloire, de Vanessa Miranville, des élus, de M. Jean-François Allin Directeur Transition Energétique d’EDF, de M. Fréderic Commins, Chargé des Relations Collectivités Locales EDF et des représentants de la société d’intervention.



Inscrite dans le prolongement des "Nuits sans lumières", avec une extinction de l’éclairage public programmée de minuit à 4h du matin, la Ville de La Possession a réussi à générer une économie de plus de 55 000 € sur son fonctionnement et à obtenir des financements à hauteur de 90% pour ce projet, en précisant que ce sont 160 tonnes de Co2 qui n’ont pas été produits!



En raison d'un éclairage public en grande partie défectueux et énergivore, représentant plus de 40% de dépense pour la Collectivité (soit plus d’1,5 million d’euros), le remplacement dès cette année de 1000 points lumineux sur 2800 constitue une première étape du plan de remplacement global et de complément en matière d'éclairage sur la Ville.