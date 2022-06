Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Police municipale renforce sa présence dans les 4 îlets à Mafate Le 18 et 19 juin derniers, durant le second tour des élections législatives et l’Ultra Marathon des Cirques, deux policiers municipaux se sont rendus dans les quatre îlets de Mafate : Marla, Roche Plate, îlet des Orangers et l’îlet des Lataniers. Après plusieurs visites dans le Cirque, les policiers municipaux reconduisent cette opération d’hyper proximité. 32 kilomètres de marche pour être au plus près des habitants et répondre à leurs problématiques.

C’est maintenant un rendez-vous récurrent pour la Police Municipale de Saint-Paul de se rendre dans le Cirque à la rencontre des Mafatais. Ces visites dans les quatre îlets, qui seront dorénavant de moins en moins espacées dans le temps, visent à détecter diverses problématiques récurrentes pour ce site enclavé. Notamment du camping sauvage au coeur même de l’école des Orangers. Avec tous les risques environnementaux et sanitaires que cela impliquent. Malgré l’interdiction formelle de camper, des randonneurs bravent régulièrement l’interdiction et leurs déchets sont retrouvés sur le plateau à proximité de l’école des Orangers.

Arrivés le samedi 18 juin à Marla, les forces de l’ordre ont entamé la visite des différents îlets. Dans leur tournée, ils ont constaté une construction illégale en plein coeur du site. En effet, depuis la Loi ELAN, il est strictement interdit toutes nouvelles constructions à Mafate.

Cette présence, devenue régulière de la Police Municipale à Mafate, permet de créer un lien de confiance avec les habitants du Cirque. Outre l’aspect sécurité, la présence reccurente et inédite de ces agents vise à dynamiser l’action de terrain de la Police Municipale sur l’ensemble des bassins de vie du territoire saint-paulois. Depuis septembre dernier, des agents de la Police Municipale se rendent régulièrement, à pied, à Mafate. Formés aux premiers secours, ils travaillent en étroite collaboration avec la Gendarmerie.

En menant des actions qui s’inscrivent dans la continuité, la Ville de Saint-Paul s’engage à favoriser le dialogue, la communication, la médiation en assurant la présence des agents de la Police Municipale sur tous ses bassins de vie et sur le territoire de Mafate.







Dans la même rubrique : < > Saint-Gilles les Bains accueille à nouveau le Grand Boucan Participez au concours photos “Les Zones Humide de La Réunion"