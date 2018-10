La Police Nationale de La Réunion ouvre sa page Facebook

Surfant sur la 6 ème édition des rencontres de la sécurité, la Police Nationale 974 en a profité pour ouvrir sa page Facebook.Le but est de renforcer le lien Police/population qui est avant tout une affaire de rencontre entre des hommes et des femmes qui ont choisi d’exercer ce métier afin de préserver la paix publique au service et dans l’intérêt de tous.La page Police Nationale 974 est consultable via le lien suivant : https://www.facebook.com/PoliceNat974/