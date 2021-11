Rubrique sponsorisée La Police Municipale renforce sa présence à Mafate

​Ce jeudi 4 novembre, trois agents de la Police Municipale se sont rendus à l’Îlet aux Orangers à la rencontre des Mafatais. Après une première visite en septembre dernier, les policiers municipaux reconduisent cette opération d’hyper proximité. Pour conforter le bien vivre ensemble du territoire, un projet de déploiement de cette police sera opérationnel dès le mois de décembre. Trois policiers municipaux secouristes se rendront régulièrement à Mafate, à pied, pour être au plus près des habitants et répondre à leurs problématiques. Par Ville de Saint Paul - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 16:45

À la demande de l’adjoint délégué au secteur de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, les agents de la Police Municipale se sont rendus à l’Îlet aux Orangers et à l’Îlet aux Orangers Les Hauts pour résoudre un conflit de voisinage lié à l’approvisionnement en eau des habitants de cette zone. Leur présence sur le terrain a aussi permis de détecter diverses problématiques liées au camping sauvage à l’intérieur du Parc National, un lieu unique à protéger. Malgré l’interdiction formelle de camper, des randonneurs bravent régulièrement l’interdiction et leurs déchets sont retrouvés sur le plateau à proximité de l’école. Entraînant par conséquent des problèmes de salubrité et environnementaux.



Dans la matinée, les forces de l’ordre sont allés à la rencontre les habitants de l’Îlet : le facteur, le curé de la paroisse, les responsables des gîtes, ainsi que la directrice de l’école qui a évoqué des soucis de sécurité. En fin de matinée, les policiers municipaux, formés aux gestes de premiers secours, ont pris en charge un randonneur blessé à la cheville. En lien avec le PGHM (pelotons de gendarmerie de haute montagne), le randonneur a pu être hélitreuillé et acheminé au centre hospitalier le plus proche.



Cette présence de la Police Municipale à Mafate, la deuxième en moins de deux mois, permet de tisser un lien de confiance avec les habitants du Cirque. Outre l’aspect sécurité, la présence régulière et inédite de ces agents vise à dynamiser l’action de terrain de la Police Municipale sur l’ensemble des bassins de vie du territoire saint-paulois. Dès le mois de septembre, trois agents de la Police Municipale se rendront régulièrement, à pied, à Mafate. Formés aux premiers secours, ils travailleront en étroite collaboration avec la Gendarmerie.



En menant des actions qui s’inscrivent dans la continuité, la Ville de Saint-Paul s’engage à favoriser le dialogue, la communication, la médiation en assurant la présence des agents de la Police Municipale sur tous ses bassins de vie et sur le territoire de Mafate.