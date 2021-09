La Police Municipale à la rencontre des habitants de l’îlet des Orangers

Dans le cadre du nouveau projet de la Police Municipale, des agents sont allés à la rencontre des habitants de l’îlet des Orangers le 17 septembre dernier. Validée par le Directeur de la Police Municipale, Thomas ADAME, cette visite a permis de discuter avec les familles de cet îlet sur les problématiques rencontrées.



Accompagnés par l’adjoint délégué au secteur de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, les habitants ont évoqué les diverses problématiques rencontrées sur ce territoire enclavé. Difficulté de l’approvisionnement en eau, mais aussi des thématiques liées à la sécurité ou encore à l’éducation ont été soulevées lors de cette rencontre. Les agents de la Police Municipale comptent revenir plusieurs fois à pied à Mafate afin d’être au plus près des habitants.



Le 1er septembre dernier, sous la houlette du nouveau Directeur de la Police Municipale, Thomas ADAME, s’est déroulée la première opération Proximité Hyper Centre (PHC) au centre-ville de Saint-Paul.



L’occasion pour les élus Sébastien GUYON, troisième adjoint délégué à la sécurité et à la Police, Céline CHAROLAIS, adjointe de quartier dans le secteur du centre-ville et Irchad OMARJEE, conseiller municipal en charge du commerce et de l’artisanat, d’établir un contact auprès des différents commerçants du centre-ville et tisser un lien de confiance. Outre l’aspect sécurité, ces opération PHC visent également à dynamiser l’action de terrain de la Police Municipale au centre-ville de Saint-Paul.



Quelques jours plus tard, une deuxième opération s’est déroulée à Saint-Gilles-les-Bains en présence des élus Virginie SALLÉ, en charge du bassin de vie de Saint-Gilles et du conseiller municipal en charge du commerce et de l’artisanat, Irchad OMARJEE, avec la participation de la Gendarmerie.



La Ville de Saint-Paul s’engage à favoriser le dialogue, la communication, la médiation en assurant la présence des agents de la Police Municipale sur tous ses bassins et sur le territoire de Mafate.