Communiqué La Plaine des Palmistes lauréat du Programme National pour l’Alimentation au Salon de l’agriculture

La Ville de La Plaine des Palmistes a reçu un prix qui a été attribué aux lauréats du Programme National pour l'Alimentation (PNA) au Salon de l'agriculture. Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 14:30

La remise des prix aux lauréats de l'appel à projet du Programme National pour l’Alimentation (PNA) 2021-2022 a eu lieu lors du Salon international de l'agriculture, sur le stand du ministère (4 B152), ce jeudi 3 mars 2022.



Le prix a été remis au maire, Johnny PAYET, par le Directeur général de l'alimentation au cours de cette cérémonie.











La Plaine des Palmistes lauréat du Programme National pour l’Alimentation (PNA) au Salon de l’agriculture



Dans le cadre du programme agricole de la mandature, la commune de La Plaine des Palmistes s’est positionnée afin d’être accompagnée sur l’élaboration de son projet alimentaire territorial (PAT), pour la période 2021-2022. Un dossier de candidature a été déposé auprès du Ministère en charge de l’alimentation au titre du Programme National pour l’Alimentation (PNA), en partenariat avec le ministère des solidarités et de la santé et de l'ADEME. Ce projet a été retenu comme lauréat.



Ce PAT s’inscrit ainsi dans les objectifs que doit poursuivre la commune, pour pouvoir répondre aux enjeux de la croissance de la population, tout en préservant l’identité exceptionnelle et remarquable de notre village. Elle engage également la marche en avant du projet pédagogique de la mandature sur les volets écologique, éducation à une consommation raisonnée mais de qualité et de lutte contre le gaspillage alimentaire.



L’un des principaux axes de travail au sein du PAT concernera la question de l’autonomie alimentaire, du développement des filières et de l’accompagnement des producteurs, selon une logique partenariale entre les acteurs du monde agricole, associatif, privé et institutionnel. C’est ici l’occasion d’être accompagné pour écrire une stratégie partagée et valoriser les actions et projets déjà en cours de développement (notamment développement des serres agricoles, préservation du foncier agricole, lutte contre le gaspillage alimentaire, promotion des circuits courts).



D’un montant global de 153 320,00 euros, la commune a sollicité l’attribution d’une subvention globale de 100 000,00 euros pour la réalisation du projet.

Quelques étapes clefs :



Mars-Avril 2022 : mise en place du comité de pilotage et lancement du recrutement du chargé de projet



Mai-Juin 2022 : définition de la feuille de route opérationnelle et validation en COPIL



Juillet-Décembre 2022 : Diagnostic territorial



Janvier-Mars 2023 : Définition des orientations et actions



Avril 2023 : Présentation en COPIL de la stratégie territoriale



Les actions déjà engagées en parallèle :



Projet de mise à disposition de serres agricoles

Le rachat du foncier agricole pour sa mise à disposition aux exploitants

Le projet du Rucher communal