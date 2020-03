A la Une ... La Plaine-des-Palmistes : La succession de Marco Boyer est ouverte

Maire sortant: Marco Boyer



Candidats déclarés: Daniel Jean-Baptise dit Parny (Aimer, servir et développer la Plaine-des-Palmistes), Aliette Rolland (Plain'itude alternative), Sophie Arzal (La Plaine des possibles), Jean-Luc Saint-Lambert (Ambition palmiplainoise), Didier Deurweilher (Renouveau palmiplainois), Amandine Ramaye (C'est maintenant), Bernard Leflem (Union pour un avenir meilleur), Johnny Payet (Ensemble pour la Plaine).



La commune de la Plaine-des-Palmistes compte 6 365 habitants et fait partie de la Communauté intercommunale Réunion Est (Cirest).



C’est l'une des communes qui compte le plus de candidats pour ces élections municipales à La Réunion au regard du nombre d'habitants. En effet, ils seront pas moins de 8 candidats à briguer la succession de Marco Boyer, qui a connu une fin de règne chaotique avec la défection d’une bonne partie de ses adjoints, à commencer par le premier d’entre eux, Daniel Jean-Baptiste dit Parny, qui a pris ses distances avec son mentor, mais aussi avec "l’affaire" de l’église de la Plaine-des-Palmistes.



Résultats 2014 (2nd tour) :



Inscrits: 4 375

Votants: 3 584

Blancs et nuls: 93

Participation: 81,92%

Exprimés: 3 491

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Marco Boyer (DVD)

1 385



39,67

Jean-Luc Saint-Lambert (PS)

1 202



34,43

Johnny Payet (LPA)

904



25,90



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Marco Boyer (DVD)

870



26,95

Jean-Luc Saint-Lambert (PS)

915



28,35

Johnny Payet (LPA)

665



20,60

Jean-Yves Faustin (SE)

199



6,16

Amandine Ramaye (DVG)

164



5,08

Bernard Leflem (DVD)

132



4,09

Danio Gaze (DVD)

207



6,41

Jean-Roger Amany (SE)

76



2,35

Marco BoyerDaniel Jean-Baptise dit Parny (Aimer, servir et développer la Plaine-des-Palmistes), Aliette Rolland (Plain'itude alternative), Sophie Arzal (La Plaine des possibles), Jean-Luc Saint-Lambert (Ambition palmiplainoise), Didier Deurweilher (Renouveau palmiplainois), Amandine Ramaye (C'est maintenant), Bernard Leflem (Union pour un avenir meilleur), Johnny Payet (Ensemble pour la Plaine).La commune de la Plaine-des-Palmistes compte 6 365 habitants et fait partie de la Communauté intercommunale Réunion Est (Cirest).C’est l'une des communes qui compte le plus de candidats pour ces élections municipales à La Réunion au regard du nombre d'habitants. En effet, ils seront pas moins de 8 candidats à briguer la succession de Marco Boyer, qui a connu une fin de règne chaotique avec la défection d’une bonne partie de ses adjoints, à commencer par le premier d’entre eux, Daniel Jean-Baptiste dit Parny, qui a pris ses distances avec son mentor, mais aussi avec "l’affaire" de l’église de la Plaine-des-Palmistes.Inscrits: 4 375Votants: 3 584Blancs et nuls: 93Participation: 81,92%Exprimés: 3 491Résultats 2014 (1er tour) Nicolas Payet Lu 65 fois





Dans la même rubrique : < > Les cartes sont rebattues à Sainte-Marie après la longue période Lagourgue Sainte-Suzanne : Le dernier bastion PCR va-t-il tomber ?