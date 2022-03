A la Une . La Plaine-des-Palmistes : Déjà condamné pour des violences, il cogne sa compagne enceinte

Un jeune couple était convoqué devant le tribunal correctionnel mardi dernier. Le compagnon, connu et sanctionné pour avoir frappé un de ses ascendants, s'en est pris, cette fois-ci, à la future mère de son enfant. La justice lui donne un dernier avertissement avant l'incarcération. Par IS - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 12:19

Donovan M., 21 ans, est connu pour ses changements d'humeur récurrents et ses accès de violences. Le 28 août 2021, il a montré à sa compagne de quoi il était capable quand il est contrarié.



Les faits se déroulent dans un appartement de la Plaine-des-Palmistes où le très jeune couple vit. Vers 18 heures, le vingtenaire rentre au domicile et se met à faire la cuisine. Il est passablement énervé et insulte sa compagne. Cette dernière ose lui répondre. Vexé, il la saisit et la jette contre le mur. Il lui assène deux gifles et, cerise sur le gâteau, un coup de poing dans le ventre. Il faut ici préciser que la jeune femme de 18 ans est enceinte de leur premier enfant.



Appelée à la barre pour confirmer les faits, la jeune femme blonde, qui a depuis accouché, confirme la violence de son compagnon. Six jours d'interruption totale de travail lui avaient été prescrits. Le coup dans le ventre et l'anxiété avaient provoqué des contractions et nécessité une vigilance accrue autour du bébé.



Une histoire qui rend le représentant de la société furieux. Car il faut également préciser que Donovan a déjà été condamné en décembre 2019 pour avoir commis des violences sur un de ses ascendants. "Il jette des assiettes en l'air, s'en prend à sa compagne en pleine grossesse pour des motifs anecdotiques. Quelle est la prochaine étape ?", s'inquiète le parquet.



Pour des faits inacceptables, il demande au tribunal de condamner le prévenu à un an de prison avec sursis probatoire.

Donovan M. est ainsi condamné conformément aux réquisitions du parquet. Il a pour obligation de se faire soigner et d'indemniser la victime. Sans quoi il ira en prison.