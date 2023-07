A la Une . La Plaine des Cafres se réveille sous le givre

La nuit a été très fraîche du côté du Tampon, tant et si bien que les habitants de la Plaine des Cafres ont découvert leur jardin habillé d'une robe blanche. Par GD - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 14:08

Sortir de sous la couette était difficile ce matin du côté de la Plaine des Cafres. Le froid s'est imposé dans les hauts de l'île et ceux du Tampon n'ont pas fait exception.



Au réveil, la Plaine des Cafres était habillée d'un voile blanc recouvrant les montagnes et les champs. Pas de quoi traumatisé les vaches et les chevaux, qui ont profité des premiers rayons de soleil pour se réchauffer.



C'est Donny Leperlier qui a immortalisé ce moment et l'a partagé sur la page Facebook Actu Météo 974.