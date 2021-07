La grande Une La Plaine St-Paul : Le cycliste victime d'une crise cardiaque sauvé par deux anges gardiens

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 11:00

On en sait en peu plus sur l'accident qui s'est produit ce matin à la Plaine Saint-Paul. Contrairement à ce qui nous avait été rapporté, le cycliste n'a pas été heurté par une voiture mais a été victime d'une crise cardiaque pendant qu'il pédalait.

Avec du recul, on peut dire que dans son malheur, Wilfried (46 ans) a eu une chance énorme : passaient à ce moment-là un infirmier et un ancien policier qui ont pu le maintenir en vie, le temps que le SAMU arrive.



Il est 9h45 et il fait beau sur la Plaine Saint-Paul. Wilfried vient de quitter son domicile en compagnie de son beau-frère qui vit en métropole, récemment arrivé dans l'ile pour des vacances.



Ils roulent sur leurs vélos depuis un quart d'heure environ quand soudain, à la hauteur de l'église de la Plaine, Wilfried s'écroule, terrassé par une crise cardiaque.



Dans son malheur, le cycliste a une chance énorme. Dans les secondes qui suivent passent par hasard un infirmier et Serge Marizy, un photographe indépendant collaborant régulièrement avec Zinfos. Serge est un ancien policier MNS et est donc rompu aux techniques de secourisme.



Les deux hommes se précipitent et commencent à effectuer un bouche-à-bouche et des massages cardiaques.



A un moment, ils sentent l'homme "s'en aller", nous raconte Serge. Mais ils réussissent à le ramener à la vie.



En même temps qu'ils effectuent les gestes de premier secours, nos deux secouristes se heurtent à une deuxième difficulté : répondre aux questions des pompiers et des gendarmes qui veulent s'assurer qu'il n'ont pas affaire à des petits plaisantins souhaitant les faire se déplacer pour rien, comme ça arrive malheureusement trop souvent...



Heureusement, les spécialistes du SAMU arrivent rapidement sur place et prennent leur relais. Une fois stabilisé, Wilfried est transféré dans l'ambulance des pompiers, direction l'hôpital.



