La Petite Sirène vandalisée à Copenhague

(AFP) La Petite Sirène de Copenhague, le monument le plus célèbre du Danemark, a été "vandalisée", a annoncé vendredi la police danoise. "La Petite Sirène a été vandalisée ce matin avant 9H00. Une personne inconnue a inscrit les mots "Racist Fish" ("Poisson raciste") (en anglais sur son socle). Nous avons ouvert une enquête", a indiqué à l'AFP la police de Copenhague. Pour Ane Grum-Schwensen, spécialiste de l'oeuvre d'Hans Christian Andersen, qui a écrit cette histoire, interrogée par la télévision publique TV2, le conte de la Petite Sirène ne contient pas d'allusions racistes. Dans le sillage des manifestations antiracistes dans le monde à la suite de la mort de l'Américain George Floyd, les monuments et statues liés à l'histoire coloniale de nombreux pays dans le monde se retrouvent au centre d'une polémique mémorielle. Ces dernières semaines, plusieurs statues ont fait l'objet d'actes de vandalisme au Danemark, notamment celle du missionnaire danois au Groenland, Hans Egede, qui avait participé à la colonisation de l'île arctique au XVIIIème siècle, mais aussi de Mahatma Gandhi ou du roi danois Christian IV. La Petite Sirène, elle, a déjà était vandalisée à plusieurs reprises; sa tête a notamment été par deux fois volée (en 1964 et en 1998), l'un de ses bras a aussi été coupé en 1984. En janvier, le message "Free Hong Kong" ("Hong Kong libre") a été peint sur son rocher, en référence au mouvement de contestation lancé en 2019 contre le pouvoir central à Pékin.



