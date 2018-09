La Petite France va bientôt accueillir une nouvelle aire de jeu

Depuis le 3 septembre, vous avez certainement remarqué un changement dans la rue de l’Ecole à la Petite France. En effet, des travaux de terrassement précèdent la construction d’une dalle ainsi que la pose d’un sol souple qui accueilleront prochainement des jeux pour enfants. Cette opération fait partie d’un marché global comprenant : 3 aires de jeux (Barrage/Fleurimont et Petite France) + 3 aires de Street Work Out (Carosse/Fleurimont/Barrage). Les travaux devraient prendre fin le 15 novembre prochain pour la plus grande joie des marmailles !

(Photo d’illustration)