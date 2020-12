Rubrique sponsorisée La Passerelle piétonne du Gol Saint-Louis ouverte

Par La Région Réunion - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 14:31 | Lu 152 fois

Le Président de la Région Réunion, Didier Robert, a inauguré, en présence de la Maire de SaintLouis, Juliana M'Doihoma, la passerelle piétonne du Gol RN1C à Saint-Louis.



Après 4 mois de travaux, la création d’une digue en gabions et la mise en place d’une passerelle de 52 mètres pour garantir la capacité hydraulique à Q100, les piétons et les cycles peuvent de nouveau circuler en toute sécurité le long de la RN1C grâce à cet ouvrage qui leur est réservé.



Pour Didier Robert, « Il n’y a pas de grands ou de petits chantiers, simplement des chantiers qui participent à l’amélioration du territoire. Nous travaillons à la modernisation du territoire et la question de la sécurisation est importante. Ici à Saint-Louis, nous y mettons un accent particulier notamment avec le développement des déplacements doux… Le réemploi de la passerelle permet de participer à la conservation du patrimoine mais surtout, de faire en sorte que les piétons, les cyclistes puissent être en sécurité et circuler librement... »





Anciennement située à l’Ilet Furcy, cette passerelle restaurée commence au Gol une 2e vie. La structure pesant près de 22 tonnes a été installée le 04 décembre dernier en aval du pont de la Ravine du Gol suite à une procédure de montage et pose ayant nécessité l’utilisation d’une grue de 350 tonnes.



Les travaux relatifs à cette passerelle, d’un coût global de 1,2M€, étaient nécessaires et constituent les prémices du projet de réalisation d’un ouvrage d’art sur la Ravine du Gol. Le projet à long terme vise en effet à reconstruire un nouvel ouvrage en lieu et place de l’existant de largeur utile portée à 12,80 m (2x1 voies de 3,50m + 2 bandes cyclables de 1,50m et 2 trottoirs

de 1,40 m).



En concertation avec la Ville de Saint-Louis, il a été décidé de conserver et de mettre en valeur la partie d'ouvrage maçonné existante. Les études se poursuivent donc avec cet objectif de conservation des voûtes maçonnées en élargissant la plateforme qu'elles supportent. L'ouvrage métallique contigu, qui limite actuellement la circulation à 3T5 (hors tolérance pour les transports en commun) sera, quant à lui, remplacé par un pont-dalle en béton précontraint. Le coût prévisionnel de ces travaux, dont le début est envisagé en 2023, est évalué à près de 5 M€.



La passerelle, anciennement Furcy, permettra de maintenir le cheminement des modes doux le temps des travaux de cet ouvrage.







