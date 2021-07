La PIROI fête ses 10 ans de sensibilisation aux risques naturels à La Réunion

Le communiqué :



À l’occasion des 10 ans du projet Paré pas Paré, la Plateforme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien (PIROI) organise un événement d’envergure dédié à la sensibilisation aux risques liés aux aléas naturels à La Réunion.



Le 24 juillet de 9h à 17h aux Jardins de la plage à Saint-Pierre, les Réunionnais sont invités à participer à des activités ludiques et pédagogiques.



Catastrophes naturelles : 10 ans de sensibilisation au service des Réunionnais



De par sa localisation géographique, sa géologie et son relief très accidenté, l’île de La Réunion est le département français le plus exposé aux risques liés aux aléas naturels. Qu’ils soient d’origine géologique (mouvement de terrain, éruption volcanique, séisme, tsunami) ou climatique (cyclone et tempête tropicale, inondation, feu de végétation), sept des huit risques liés aux aléas naturels menacent l’île.



Depuis 10 ans, la Croix-Rouge française, à travers la PIROI, met en œuvre des actions de sensibilisation aux risques liés aux aléas naturels à La Réunion. La compréhension des risques, de leur origine et de leurs dynamiques augmente la capacité à pouvoir y faire face et s’y adapter.



Dans ce contexte, la PIROI crée en janvier 2011, le projet Paré pas Paré dans l’objectif de sensibiliser et préparer la population réunionnaise aux sept risques liés aux aléas naturels qui menacent l’île.



Un événement anniversaire inédit à La Réunion pour mieux se préparer aux risques naturels



Au programme de cette journée anniversaire, de nombreux stands de prévention sont organisés pour apprendre à se protéger des catastrophes naturelles tout en s’amusant :



10h -12h : Course d’orientation. Par équipe de 5 personnes, les participants suivront un jeu de piste qui les conduira sur un itinéraire dissimulant différentes pièces d’un puzzle. À l’issue de la course, les participants qui auront réussi à réunir les différentes pièces et à assembler le puzzle le plus rapidement possible remporteront la course !



12h – 17h : Activités de sensibilisation sur les risques de catastrophes et les premiers secours

De nombreux stands de prévention seront mis en place pour apprendre à se protéger tout en s’amusant.