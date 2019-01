La Nuit de la lecture revient à Saint-Paul

Troisième édition de la Nuit de la lecture à la médiathèque Leconte-de-Lisle ce samedi 19 janvier 2019. La manifestation culturelle et gratuite, organisée en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, se tiendra de 18 à 21 heures.Thème cette année : À vos couleurs. Plus de renseignements au 02 62 45 81 85. On invite le public à venir nombreux pour les activités libres et gratuites. Le programme prévoit entre autres des ateliers scientifiques et artistiques, de sérigraphie et de création collective, de fabrication de couleurs et d’écriture.Sans oublier les protections de films dans l’auditorium et la possibilité d’emprunter des livres dans toute l’enceinte culturelle saint-pauloise.