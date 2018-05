<<< RETOUR La Réunion Positive

La Nuit Européenne des musées La Nuit des musées

Le samedi 19 mai 2018

Chaque année, la Nuit Européenne des Musées est l’occasion de profiter de visites gratuites marquées par des animations inédites : ateliers, spectacles, prestations musicales... Nous vous donnons rendez-vous le 19 mai pour la 14ème édition de cet événement qui ne manquera pas de vous surprendre !

AU MUSÉE STELLA MATUTINA De 18h à 22h

Visite libre nocturne du musée

Prestations musicales des Grands Elèves du Conservatoire à Rayonnement Régionalà l’intérieur du musée

Accès au Centre de documentation et de Recherches

Présentation de « La Classe, l’œuvre » qui offre à des scolaires la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir d’une œuvre issue des collections du musée. Des « médiateurs en herbe » aborderont « L’Histoire des balances » le temps de cette Nuit des Musées à Stella

Performances dansées des élèves de l’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest(EAIO)

A LA CITÉ DU VOLCAN De 18h à 22h

Visite libre nocturne & atelier créatif pour les enfants

Show « machine à flammes »

Démonstration du casque de réalité virtuelle

Echanges avec les artistes de la galerie

Projections vidéos commentées des dernières éruptions du Piton de la Fournaise 2017 et 2018

A NOTER : Le samedi 19 mai, la Cité du Volcan est ouverte uniquement de 14h à 22h.

GRAND JEU

en partenariat avec AIR AUSTRAL : tentez de gagner un billet aller/retour Réunion-Maurice en classe Loisirs. Dans le cadre de l’opération "Contain’air", la nouvelle agence mobile d’Air Austral qui sillonne les routes réunionnaises ! Jeu gratuit sans obligation d’achat.

AU MADDOI - MAISON ROUGE De 19h à 22h

Visite libre de l’exposition « Beau comme l’Antique. 2ème partie - À la croisée des mondes : océan Indien - Extrême-Orient »

Restitution des travaux du dispositif « La Classe, l’œuvre ».

AU MADDOI - VILLA DE LA RÉGION

De 19h à 23h

49 rue de Paris - St Denis

Visite libre de l’exposition pour les 30 ans du musée : « Rencontrer l’autre ? XVIe-XVIIIe siècle »

Entrée gratuite (limitée à 40 personnes en même temps).

De 18h à 22hVisite libre nocturne du muséePrestations musicales des Grands Elèves du Conservatoire à Rayonnement Régionalà l’intérieur du muséeAccès au Centre de documentation et de RecherchesPrésentation de « La Classe, l’œuvre » qui offre à des scolaires la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir d’une œuvre issue des collections du musée. Des « médiateurs en herbe » aborderont « L’Histoire des balances » le temps de cette Nuit des Musées à StellaPerformances dansées des élèves de l’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest(EAIO)De 18h à 22hVisite libre nocturne & atelier créatif pour les enfantsShow « machine à flammes »Démonstration du casque de réalité virtuelleEchanges avec les artistes de la galerieProjections vidéos commentées des dernières éruptions du Piton de la Fournaise 2017 et 2018A NOTER : Le samedi 19 mai, la Cité du Volcan est ouverte uniquement de 14h à 22h.GRAND JEUen partenariat avec AIR AUSTRAL : tentez de gagner un billet aller/retour Réunion-Maurice en classe Loisirs. Dans le cadre de l’opération "Contain’air", la nouvelle agence mobile d’Air Austral qui sillonne les routes réunionnaises ! Jeu gratuit sans obligation d’achat.De 19h à 22hVisite libre de l’exposition « Beau comme l’Antique. 2ème partie - À la croisée des mondes : océan Indien - Extrême-Orient »Restitution des travaux du dispositif « La Classe, l’œuvre ».De 19h à 23h49 rue de Paris - St DenisVisite libre de l’exposition pour les 30 ans du musée : « Rencontrer l’autre ? XVIe-XVIIIe siècle »Entrée gratuite (limitée à 40 personnes en même temps). La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > La Région Réunion partenaire de votre projet de formation professionnelle Arts et Culture L’action culturelle comme levier de développement