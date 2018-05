La Nuit Européenne des Musées, le 19 mai 2018

MUSÉE LÉON DIERX

Résidence d’artiste : Exposition « Charles et Charly »

Visite de l’exposition permanente



20h30

Activités pour tout public avec les artistes en résidence :

• « Live painting » de Charly Lesquelin

• « Fais ton paysage » avec Charles Prime



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES SUDEL FUMA



19h à 22h

Résidence d’artiste : Exposition de Gabrielle Manglou « H.O.C. Hypothèse de l’objet en creux », en partenariat avec la Cité des Arts





LAZARET



17h30 à 18h

Autour de la mémoire, signatures de 3 conventions avec la Fédération des associations chinoises de La Réunion (FAC Réunion), l’association ACTIR et l’association Mémoire collective.



18h30 à 20h

Projection des films :

• « Sur la route des engagés chinois » de William Cally

• « Identités sino-réunionnaises : les générations suivantes » de Yu-Sion Live



20h30 à 21h30 / 22h à 22h30

Résidence d’artiste : Concert de Gaël Velleyen et son groupe Kréolokoz

Présentation de l’album « Mazi Nation » réalisé dans le cadre de sa résidence de création



ARTOTHÈQUE



19h à minuit

Exposition « MaCHINE ROUGE », photographies de Karl Kugel



MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE



19h à 24h

• Visite de l’exposition « Collections Collectionneurs »

• Projection vidéo sur la façade du Muséum : « Les coulisses d’une exposition »



MUSÉE HISTORIQUE DE VILLÈLE



18h30

Exposition « D’une chapelle à l’autre » : travaux d’élèves du collège Célimène Gaudieux à la Chapelle Pointue et dans le pavillon d’accueil



20h30

Spectacle : Concert dans la chapelle Pointue « chorale des Popeyes »



21h45

Bal tamoul (association chapelle la Misère)



22h30

Clôture de l’exposition « Entre les lignes de Noirs et Blancs » : création visuelle poétique et musicale



23h

« Villèle au fil du temps » : projection sur la façade de la maison de maître et création musicale