La Nouvelle, premier îlet connecté à la 5G grâce à Orange

Débit deux à trois fois supérieur, rapidité de connexion, la 5G autant décriée que prometteuse est désormais opérationnelle à La Nouvelle. Dans l'îlet le plus connecté de Mafate, chacun se réjouit des progrès que l'arrivée de cette technologie va permettre dans le domaine du tourisme, de l'éducation mais aussi de la médecine. Par La Rédaction - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 14:59

Ca y est ! Depuis quelques jours et après six années de bons et loyaux services, l'antenne 4G, accrochée aux remparts du Maïdo a été remplacée par sa grande soeur après une délicate opération d'hélitreuillage menée par l'opérateur Orange.



A la Maison France Services de La Nouvelle, qui permet aux Mafatais d'être épaulés dans leur démarche administrative, on se réjouit d'un tel progrès. "Les visioconférences vont être de meilleure qualité et on aura beaucoup plus de facilité pour se connecter" commente Christopher Camachetty, élu de La Possession et délégué au cirque de Mafate.



Côté tourisme, le sourire est tranche papaye chez le gîteur Libelle qui témoigne de l'intérêt des visiteurs pour le wi-fi dès qu'ils reviennent de randonnée et s'installent dans les gîtes. "On peut désormais facilement imaginer faire du télé travail ou du coworking depuis La Nouvelle sachant que plusieurs personnes pourront se connecter en même temps sans aucune perte de débit", observe François Libelle. L'opérateur Orange à l'origine de ce développement précise que la 5G va permettre à la télé médecine de s'implanter définitivement.



"Aurère sera le prochain îlet équipé avec l'installation d'une nouvelle antenne à Dos d'Ane. Puis cela devrait être au tour de Marla", se réjouit André Martin, directeur général d'Orange Réunion Mayotte, qui promet à terme une couverture dans l'ensemble des îlets du cirque et dans les deux tiers du département avant la fin de cette année .



Précisons que la 5G ne nécessite pas de nouveaux sites d'émission puisque les antennes viennent remplacer les 4G qui, quant à elles, sont acheminées vers Madagascar où elles vont vivre une seconde vie.