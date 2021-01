La Nouvelle-Zélande déplore sa première attaque mortelle de requin depuis 2013

Une jeune femme de 19 ans est décédée jeudi après avoir été attaquée par un requin au large d’une plage en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de la première attaque mortelle depuis 2013.



Les faits se sont produits peu après 17H sur la plage de Waihi Beach, au nord du pays, alors qu'elle s'y était rendue avec un groupe d'amis. Selon des témoins, la jeune victime aurait été aperçue en difficulté dans l’eau par des sauveteurs en mer. Ramenée sur la plage, elle a été prise en charge par les secouristes qui ont tenté de la réanimer, en vain.



La victime était originaire d’Australie. Kaelah Marlow s'était installée en Nouvelle-Zélande avec ses parents et sa sœur il y a cinq ans.



Au moment de l’attaque, la mer était agitée mais n’empêchait pas la baignade. Selon le journal néo-zélandais NZ Herald, un couple aurait vu un requin la veille dans la même zone. Il est difficile de savoir quelle espèce de requin est en cause, mais un jeune requin blanc a été plusieurs fois aperçu dans la région depuis quelques mois. L’autopsie qui devait être réalisée vendredi permettra d’en savoir plus.