La Nouvelle Economie - Entreprises réunionnaises, La Région et l’Europe avec vous !

Toute entreprise éligible à La Réunion dans les secteurs prioritaires retenus par la Région, doit être en capacité d’accéder à l’information pour bénéficier des dispositifs d’aide régionaux et européens, à des étapes clés de son développement.Nous répondons ainsi à une demande forte des acteurs économiques qui aspirent à une plus grande visibilité sur les possibilités offertes par les aides économiques régionales et européennes. La Région est résolument engagée auprès des entreprises réunionnaises à travers les moyens qu’elle déploie et les aides directes qu’elle met en oeuvre. L’Europe est un soutien essentiel dans la mise en oeuvre de notre stratégie de développement.Présidente de la Région RéunionLes priorités économiques de la mandature 2021-2028Les orientations de la Région Réunion sont réparties en six priorités qui composent la nouvelle économie, programme de développement économique adopté fin 2022 au terme d’une large concertation et à l’occasion de la révision du Schéma Régional de Développement Economique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII).Stratégie régionale S5 pour l’innovation et la rechercheINNOVER POUR DÉVELOPPERLa Région a adopté en septembre 2022 le plan d’actions de la stratégie de spécialisation intelligente S3 dans le cadre de la programmation des fonds européens. Cette stratégie a été renommée S5 pour intégrer la dimension sociale et l’ambition de transition écologique.La Région Réunion met en action la nouvelle étape de sa stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), pour renforcer la compétitivité des entreprises locales dans les secteurs prioritaires, en les accompagnant à des étapes clés de leur développement, (création, investissements, recrutements, financements…).Plus d’infos sur le https://lanouvelleeconomie.re/