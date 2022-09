Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Nouvelle Economie - Comité de Pilotage

Ce vendredi 2 septembre après-midi a eu lieu une réunion du Comité de Pilotage de révision du SRDEII - Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation - au MOCA à Saint-Denis. La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales, Nathalie INFANTE, le Vice-Président délégué aux Affaires Générales, Financières et à l’Economie, Patrick LEBRETON, les Conseillers Régionaux Maya CESARI, Mickaël SIHOU, Pascal PLANTE étaient aux côtés des intercommunalités, du CESER et du CCEE pour réfléchir ensemble des grandes orientations du prochain schéma économique.

La Région Réunion est le chef d’orchestre de la définition stratégique en matière de développement économique de La Réunion.

Au vu des nombreuses crises, que connaît notre île, à un moment où les incertitudes et les enjeux économiques sont dans tous les esprits, « il est nécessaire d’offrir à nos entreprises et acteurs économiques un cadre d’action adapté, clair et lisible. Nous devons construire ensemble la nouvelle économie pour La Réunion de demain. » La Présidente Huguette BELLO a décidé d’engager la collectivité dans un exercice de redéfinition de la stratégie économique pour notre territoire et poser ainsi la révision du SRDEII.

Le SRDEII laisse donc la place à la nouvelle économie, qui sera opérationnelle dès le 1er trimestre 2023.

La nouvelle économie, c’est bien plus qu’un schéma directeur, c’est un nouveau plan stratégique, qui fixe la vision et l’ambition régionale à l’horizon 2030 afin de préparer La Réunion aux prochains défis : environnementaux, sociaux, démographiques, numériques, énergétiques…

Pour se faire, la collectivité a fait le choix d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs économiques, publics et privés. « L’avenir économique de La Réunion est l’affaire de tous. » La Présidente de la Région Réunion souhaite ainsi associer à cette vision nouvelle les forces vives économiques et les citoyens.

La Nouvelle Économie pose une stratégie claire au plus près des besoins des acteurs économiques :

soutien à l’internationalisation

aides aux entreprises

innovation

égalité professionnelle

attractivité du territoire

foncier économique

économie circulaire et écologie industrielle

économie sociale et solidaire

La nouvelle économie sera cette stratégie de développement économique novatrice, inclusive et partagée. Il s’agira ici de renforcer, valoriser les atouts et les ressources locales de notre territoire pour :

accélérer l’investissement dans nos entreprises

libérer du foncier

augmenter la compétitivité

encourager l’innovation

accompagner les acteurs économiques dans leur effort d’adaptation à la transition écologique

valoriser et exporter nos expertises

adapter nos équipements structurels

développer notre sécurité alimentaire

renforcer l’égalité femme-homme

structurer les filières stratégiques

renforcer l’économie sociale et solidaire

développer l’attractivité du territoire et faire rayonner La Réunion à l’international

La Région Réunion engage du 5 au 30 septembre une concertation avec l’ensemble des forces vives du territoire. Des ateliers thématiques seront mis en place tout au long du mois. La jeunesse sera aussi l’un des piliers et moteurs de cette nouvelle stratégie.

« La Réunion est aujourd’hui au carrefour de son développement. Elle dispose des talents et des ressources nécessaires pour faire face aux multiples défis qu’elle doit relever. La nouvelle économie est ce cap que nous voulons donner à notre territoire pour construire ensemble La Réunion de 2030. Nous voulons une stratégie régionale vivante. Nous voulons construire avec les Réunionnaises et les Réunionnais ce plan régional de développement économique pour accompagner les entreprises et les acteurs du territoire. La consultation qui s’ouvre permettra de faire emerger le meilleur de notre territoire pour appréhender avec confiance les grands défis qui nous attendent. » Patrick LEBRETON

« La dernière crise COVID-19 a révélé les forces et atouts de notre territoire. Nous construisons ici l’avenir de La Réunion. Il s’agira également de trouver des réponses structurelles aux crises que La Réunion traverse. L’Etat accompagnera la Région Réunion dans la réflexion du développement économique de l’île. Les enjeux d’amélioration de compétitivité des entreprises sont pour nous importants. » Nathalie INFANTE







