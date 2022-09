Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Nouvelle Economie - Ateliers de concertation

Ce lundi 5 septembre, au MOCA, ont débuté les ateliers thématiques de consultation dans le cadre de la révision du SRDEII - Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation.

3 ateliers se sont tenus :

- Aides aux entreprises

- Innovation

- Attractivité

La Région Réunion a fait le souhait fort de placer cette écriture nouvelle dans une logique de co-construction avec l’ensemble des partenaires. Ce matin, les collectivités locales, département et intercommunalités, les entreprises, les organismes publics, le monde de la recherche, les associations, les acteurs économiques se sont réunis dans un seul but, celui de créer ensemble la Nouvelle Economie, avec pour cap La Réunion 2030.

La méthodologie se base sur la formule du Personae pour identifier, réfléchir et débattre des besoins de chacun pour créer ensemble les leviers de demain.

Pour Pascal PLANTE, Conseiller Régional à l’Internationalisation des entreprises, ce premier atelier a souhaité répondre à cette question : « comment faire en sorte que ces aides aux entreprises soient efficaces, accessibles et lisibles et permettent aux entreprises de bénéficier de ce programme comme d’un levier pour leur propre développement ? La Nouvelle Économie est donc un levier pour le développement de notre territoire. »

La Conseillère Régionale, Maya CESARI, déléguée à l’Innovation et à la Croissance Bleue, nous parle d’un deuxième atelier qui « va nous servir à enrichir la stratégie de la nouvelle économie du point de vue de l’innovation. Il s’agira de répondre aux défis qui attendent les entreprises à l’horizon 2030 : environnementaux, énergétiques, numériques, autonomie sanitaire… Il s’agira également pour nous de réfléchir à notre façon d’accompagner au mieux les entreprises à l’innovation ? »

« L’attractivité, thématique du 3ème atelier, constitue une dynamique d’investissement nécessaire à notre territoire. »



Pour Pascal PLANTE, « l’enjeu est de poser ensemble le pourquoi et le comment de cette attractivité des entreprises et permettre ainsi de renforcer la compétitivité et la croissance économique de notre île d’ici les 8 prochaines années. »







