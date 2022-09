Rubrique sponsorisée La Nouvelle Economie - Ateliers de Concertation - Jour 2

Deuxième jour de concertation, le mardi 7 septembre, à la Villa Morange au Moca à Saint-Denis, le Conseiller Régional Christian ANNETTE, délégué à la politique foncière, a participé à l’atelier de consultation « Immobilier d’entreprises » dans le cadre de la révision du SRDEII - Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et de l’Internationalisation.

« Aujourd’hui, il y a, à La Réunion, beaucoup de personnes qui souhaitent développer une activité économique. Malgré leur volonté farouche, elles sont confrontées à un mur, l’absence de bureaux, d’ateliers ou d’entrepôts à un prix abordable. Cet atelier est au cœur de notre problématique de développement économique, car le foncier est au centre de toutes les convoitises. Mais s’il est rare, il est suffisant. Il nous appartient de tout mettre en œuvre afin de donner à tous les porteurs de projets économiques les moyens de se réaliser. »

Au même moment, au Musée Stella Matutina, se tenait l’atelier de consultation concernant l’Internationalisation. Pour Pascal PLANTE, Conseiller Régional, « l’internationalisation des entreprises, c’est comment coordonner l’action économique du territoire Réunion pour qu’elles puissent s’ouvrir et aller chercher des relais de croissance à l’extérieur. Il s’agit d’être efficace ensemble et amener le maximum d’entreprises à aller chercher des parts de marché ailleurs. »

La Région Réunion construit la future stratégie de développement économique de La Réunion en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés.

