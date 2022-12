Communiqué "La NUPES invente la défaite gagnante"

"Nous ne devons pas défendre La Réunion à Paris comme le dit Perceval Gaillard car elle n’est coupable de rien mais promouvoir fortement le rôle qu’elle tient pour la France et l’Europe", exprime Hélène Coddeville, référente adjointe Renaissance Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 07:07

Le communiqué :



Après avoir fait croire que Jean-Luc Mélenchon serait 1er Ministre.

Après avoir fait croire que le SMIC serait 15% plus élevé que les autres grâce à eux et promettre la lune aux Réunionnaises et Réunionnais.



La NUPES n’est majoritaire qu’à la Réunion ce qui est insuffisant pour faire voter une motion de censure à l’assemblée Nationale.



Dans son communiqué de Zinfos974 du 09 décembre 2022, le député Perceval Gaillard travesti la vérité en oubliant volontairement de préciser que l’amendement qui a posé le montant de la franchise à 400€ pour les colis postaux outre-mer émanait du Sénateur de la majorité présidentielle Dominique Théophile (Voir le lien ci-dessous)



Les colis postaux et leur dédouanement : Une proposition d’amendement du sénateur Dominique Théophile a été adoptée par le sénat la nuit dernière. - Guadeloupe la 1ère



Le gouvernement par le 49.3 a simplifié son adoption sans vote.

Il est regrettable que ce député prenne les électeurs Réunionnais pour des imbéciles.



Il est évident que les territoires d'outre-mer ne forment pas un ensemble homogène. Leurs caractéristiques démographiques et économiques diffèrent largement d'un territoire à l'autre et les besoins en termes d'investissements ou de politiques publiques sont également très variables.



C’est pour cette raison que la Réunion est un îlot de richesse dans un océan de pauvreté.

Nous avons la chance d’être sur la nouvelle route du commerce mondial qu’est l’indopacifique.



Notre île doit absolument mettre en valeur ses atouts géopolitiques



Nous ne devons pas défendre la Réunion à Paris comme le dit Perceval Gaillard car elle n’est coupable de rien mais promouvoir fortement le rôle qu’elle tient pour la France et l’Europe dans cette partie du monde qui va de la côte pacifique des États Unis jusqu’à l’Afrique sans oublier les terres australes, la plus grande zone économique exclusive mondiale.



Pour cela nous pouvons compter sur le Président de la République qui a fait de la Réunion le fer de lance de sa politique dans l’hémisphère sud.



Hélène Coddeville

