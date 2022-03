La Mutuelle Communale Solidaire expliquée dans l’émission Rant Dann’ ron èk Saint-Paul du 2 mars

Depuis le 14 avril dernier, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son Histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la Commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution. Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives du territoire.



Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!



Voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusé sur Antenne Réunion le 2 mars dernier !



Le thème de cette émission : La Mutuelle Communale Solidaire. Elle s’adresse aux résidents Saint-Paulois et aux personnes travaillant sur le territoire, étudiants, retraités, apprentis, salariés, commerçants, artisans, travailleurs indépendants (loi MADELIN) comme les agriculteurs, les agents de la fonction publique, le public ayant déjà une mutuelle d’entreprise, aux bénéficiaires à la Complémentaire Solidarité Santé (CSS), seul ou en famille… En revanche, seules les personnes disposant de la CMU, ne pourront souscrire à la mutuelle communale solidaire. Chaque Saint-Paulois intéressé est libre d’adhérer à cette mutuelle et cette adhésion se fait sans questionnaire de santé, sans limite d’âge et sans frais de dossier. La population peut d’ores et déjà se renseigner sur les différentes offres que propose la mutuelle communale sur les différentes permanences mises en place dans les différentes mairies annexes des bassins de vie.



