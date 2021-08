Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Mutuelle Communale Solidaire : L’heure est à la consultation Une nouvelle étape pour la Ville de Saint-Paul, labellisée « Ville Santé » dans le dossier « Mutuelle Communale Solidaire». Il est désormais temps de faire participer activement l’ensemble des concurrents dans ce projet en se référant à la consultation disponible dés ce jour, lundi 02 août et ce jusqu’au 17 septembre 2021 sur : https://www.mairie-saintpaul.re/marches-publics/

Après avoir concerté prés de 2000 personnes sur le territoire, via à l’élaboration d’un questionnaire adressé à l’ensemble de la population du territoire – résidents et pour tous ceux qui y travaillent, vint ensuite, une étape cruciale celle de l’analyse de ce dernier qui fut nécessaire pour l’élaboration du cahier des charges. Une étape particulièrement prise avec beaucoup d’attention par les équipes qui ont continué à travailler avec un expert en mutuelle et en assurance sur l’élaboration de la Mutuelle Communale Solidaire.



La Ville de Saint-Paul, première commune de l’Outre- mer et 2ème au niveau nationale, s’engage à mettre en place ce dispositif santé moins cher et adapté aux besoins de sa population. L’objectif est de pouvoir proposer les meilleures offres, les meilleurs options afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens en termes d’accès aux soins et de couverture maladie.



Un rendez-vous important qui permet à la Ville de Saint-Paul de pouvoir négocier collectivement les différentes formules avant la commercialisation de la Mutuelle Communale Solidaire prévue pour la fin de l’année 2021.





