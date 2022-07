La grande Une

La Mutualité : Les syndicats demandent une réunion du CSE "pour discuter des révélations de Zinfos"

Je m'étais promis de ne plus écrire que deux articles sur la Mutualité.

Même si je croule sous les témoignages d'employés ou d'ex qui tiennent à me raconter ce dont ils ont été témoins, et qui constituent autant de dossiers que je pourrais traiter, je ne voulais pas que l'on puisse penser qu'il y avait un quelconque acharnement de la part de Zinfos contre la Mutualité ou Théo Hoarau.

D'où ma décision d'en écrire encore deux, et deux seulement. Ce que j'ai appris, et pour lequel je dispose d'ores et déjà des preuves, ne peuvent rester connus que de quelques personnes. Il faut que les Réunionnais, et surtout les adhérents qui se saignent pour cotiser pour leur mutuelle tous les mois découvrent le vrai visage du président de la Mutualité. Et ce que l'on fait de leur argent.

Mais voilà que j'apprends une information très intéressante. Je vais donc faire une -petite- exception pour vous en informer. Les deux derniers articles attendront. Rendez-vous dans les jours qui viennent.

Pendant ce temps-là, toujours pas un mot dans la presse écrite...

Pierrot Dupuy

Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 07:13