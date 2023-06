A la Une .. La Motor Expo 2023 de retour à la Nordev ce week-end

La Motor Expo revient après trois ans d'absence, du 9 au 11 juin 2023 à la Nordev. Près de 400 deux-roues de tous genres seront présents pour ce weekend d'exception. En 2020, ce sont 18.000 personnes qui s'étaient déplacées pour découvrir les engins et rencontrer les concessionnaires. Par La rédaction - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 09:25

Le communiqué :



Show stunt : samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 17h, avec Pierre Thierry et Tony Deriemacker et leurs co-pilotes féminines de la Team No Limit 974, avec, sur inscription, possibilité d'apprendre le "wheeling".



Exposition de véhicules d'exception : samedi et dimanche



Tuning et démo son : dimanche



Drift modélisme : samedi et dimanche



Fan zone moto GP : dimanche après-midi



Expo vintage : tous les jours



Ecole de pilotage, dès 7 ans : tous les jours



Entrée à 6 euros par adulte, 3 euros pour les enfants de 6 à 12 ans