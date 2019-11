La Montagne: Un lycéen fait un malaise à cause de la chimique, l'établissement ferme 2 jours

Ce jeudi, au lycée privé Saint-François Xavier à la Montagne, un élève a fait un malaise après avoir consommé une cigarette roulée, dans laquelle il y aurait eu de la chimique, comme le déclare le Quotidien. Alors qu'il pensait fumer une cigarette normale, il a été victime de convulsions et a dû être évacué par les secours, puis transféré à l'hôpital.



Des bagarres s'en sont suivies. Les élèves s'en sont pris à celui qui aurait donné la cigarette. Toujours selon le Quotidien, pour éviter le pire avec cette bagarre générale, l'établissement a pris la décision de fermer ses portes dans la foulée et ce jusqu'à ce vendredi soir. Le lycée rouvrira ses portes lundi matin.



L'état de santé du lycéen hospitalisé est pour l'heure stabilisé. Le Directeur Général des Apprentis d'Auteuil Océan Indien, Philippe Rose, a déclaré dans les colonnes du Quotidien porter plainte pour éviter de nouveaux drames de ce type et surtout pour qu'une enquête soit ouverte.