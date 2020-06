A la Une . La Montagne: Un homme chute depuis le point de vue

Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 18:44 | Lu 3252 fois

Un homme a chuté ce soir depuis le point de vue des Huit Bancs à La Montagne, Saint-Denis.



L'homme se trouvait avec son fils lorsqu'il est tombé d'une hauteur de 3 à 4 mètres. C'est ce dernier qui a alerté des passants afin de prévenir les secours.



Sur place se trouvaient la police, les pompiers et le smur. Blessé à la tête, il a été évacué vers le CHU, conscient.





