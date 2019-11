La grande Une La Montagne : Un cycliste décède durant la course Enduro VTT

Un coureur de VTT a perdu la vie ce matin alors qu’il participait à la course "Enduro Marinès Voyage".



Âgé de 29 ans, l’homme aurait fait un malaise cardiaque au niveau du chemin Piton Trésor, après avoir franchi la ligne d’arrivée de la première étape spéciale.



Les meilleurs cyclistes de la discipline sont présents pour ce grand rendez-vous du vélo. Ils sont réunis sur place pour rendre hommage à ce jeune coureur.



La direction de l'évènement a décidé de neutraliser la course suite à ce drame.