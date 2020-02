La Montagne : Les logements sociaux de la discorde

"On ne stigmatise pas les logements sociaux, c’est juste que le chemin n’est pas adapté pour accueillir une centaine de personnes supplémentaires", précise d’entrée Karine Leygoute, habitante du chemin de Cotte. Depuis 2015 et le lancement de l’opération MOKAU, qui prévoit la construction de 51 logements collectifs, les riverains ne cessent de s’opposer à ce projet. Les habitants se sont donc montés en collectif afin d’empêcher ce qu’ils considèrent comme une erreur d’urbanisme.



"Déjà qu’on galère pour pouvoir entrer ou sortir du chemin, comment ça va être si une centaine de voitures viennent se rajouter, cela va devenir la guerre", ajoute-t-elle. Et pour cause, le chemin de Cotte est une allée étroite où il est déjà difficile de passer à 2 voitures en même temps. La future résidence prévoit seulement 55 places de parking pour 51 logements. "On sait qu’à La Réunion, il y a 2 ou 3 voitures par famille, cela veut dire que les gens vont devoir se garer dans le chemin qui est déjà étroit, sans compter les visiteurs, il deviendra impossible de passer aux heures de pointe", s’inquiète-t-elle, "surtout que les habitants des logements sociaux plus bas viennent déjà garer leurs véhicules dans le chemin". Autre source d’inquiétude : la sécurité des enfants. Le chemin n’a pas de trottoirs et l’éclairage public s’arrête lorsqu’il y a beaucoup de vent.



Pour le collectif, le projet souffre de plusieurs irrégularités administratives. Lorsque le projet a été lancé par la SIDR en 2015, le chemin de Cotte était communal. Le recours que les habitants avaient alors lancé au tribunal administratif avait été rejeté, le dossier étant "mal ficelé".



Mais coup de théâtre, le statut de ce chemin a changé depuis. En effet, en 2007, la mairie de St-Denis avait décidé d’un transfert d’office de ce chemin privé pour le rendre communal. Or, la famille de Cotte n’a jamais été informée de ce changement, le courrier recommandé ayant été envoyé à une mauvaise adresse. Après des années de batailles juridiques, le chemin est redevenu privé en 2018 et la mairie condamnée à verser 2000€ à la famille de Cotte.



Ce fut donc la surprise pour les riverains de voir le panneau permis de construire réapparaître et les travaux débuter lundi dernier. Le collectif a donc relancé ses démarches auprès de la mairie, mais tous les courriers sont restées lettres mortes. Les habitants sont décidés à ne pas baisser les bras, car ils en sont convaincus "cette situation va créer automatiquement des conflits, donc automatiquement des problèmes et donc automatiquement des plaintes. C’est la municipalité qui sera à l’origine de ces tensions" , s'indigne-t-elle.