Communiqué La Montagne : Fermeture temporaire du bureau de poste suite aux intempéries

Suite au passage du cyclone Batsiraî, le bureau de poste de La Montagne ayant subi des dommages, et pour des raisons de sécurité, La Direction Régionale de La Poste est contrainte de maintenir le bureau fermé.

Par NP - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 11:59

Le communiqué :



Suite au passage du cyclone Batsiraî, le bureau de poste de La Montagne ayant subi des dommages, et pour des raisons de sécurité, La Direction Régionale de La Poste est contrainte de maintenir le bureau fermé.



La Poste assure à ses clients, que tout est mis en œuvre pour une réouverture prochaine, dans les conditions optimales d’accueil. Pendant les travaux, les clients pourront effectuer toutes leurs opérations :

➢ au bureau de poste de Saint-Denis Flamboyants : 60 rue Maréchal Lelcerc – 97 400 Saint-Denis, le lundi au vendredi de 8h30 – 17h30e et le samedi de 8h00 à 12h30



Les opérations simples (affranchissements, retraits) pourront être réalisées :

➢ à l’Agence Postale Communale de Saint-Bernard 146 Chemin du Père Raimbault –La Montagne- 97 417 Saint-Denis, du lundi au jeudi de 8h00-12h00 et le vendredi de 8h-11h



Pour le retrait des colis et des courriers recommandés, les clients sont invités à contacter le n° suivant : 0262.73.15.33, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h40.



La Poste remercie ses clients pour leur compréhension et indique que ses services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr





Publicité Publicité