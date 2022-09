La Mission Intercommunale de l’Ouest organise son premier forum de la formation

Ce mercredi 29 septembre s’est déroulé le premier Forum de la Formation sur l’esplanade de Cimendef “#Trouv’ ta solution” de 8h30 à 15h en présence d’Irchad OMARJEE, élu au commerce et à l’artisanat. En partenariat avec Pôle Emploi, cette manifestation accueille une quinzaine d’organismes de formation : CREE, E2C, l’AFPAR, Ufolep, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat… Le public a pu rencontrer les partenaires présents et découvrir les offres de formation.