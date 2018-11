La Mégavalanche est annulée

La 24ème édition de la Mégavalanche qui devait se dérouler les 1er et 2 décembre est annulée… L’information est tombée ce jeudi 29 novembre, ci-joint le communiqué de George Edwards, l’organisateur :



« Chers riders,



Nous venons de prendre connaissance de l’arrêté préfectoral visant à ne pas autoriser l’organisation de cette 24ème Mégavalanche de Saint Paul la Réunion.



Cette décision est dictée par le désordre général engendré par le mouvement dit « des Gilets Jaunes » qui présente, sur le Département, une amplitude incontrôlable.



Sachez que nous avions, aux côtés des acteurs locaux et régionaux (Commune de Saint Paul, Comité FFC, Onf, Parc National…) travaillé depuis plusieurs mois à la préparation de cette compétition. Il est difficile d’admettre que le caractère déraisonnable d’une action sectorielle pénalise tout un groupe de sportifs s’investissant moralement, physiquement et matériellement.



Dans ce contexte, et souhaitant minimiser votre empêchement d’exprimer votre passion, nous vous confirmons que vos frais d’inscriptions seront remboursés, seule une participation de 5€ sera retenue pour frais de dossiers et édition des supports personnalisés (+ le montant des assurances MSA pour ceux qui y ont souscrit, celles-ci étant déjà déclarée et effectives)

Nous vous convions tout de même à nous rejoindre samedi de 17h à 19h sur la plage des Brisants à Saint Gilles pour un apéro et pour récupérer votre t-shirt.



Vous remerciant de l’enthousiasme que vous avez porté à l’idée de participer à cette Mégavalanche de Saint Paul, et au plaisir de se retrouver samedi ou sur les pistes durant la saison 2019, et pour la 25ème édition l’année prochaine. »