La Mauricienne déclare sa flamme au Letchi

Cela fait bien longtemps que je vous ai remarqué et que je vous guette…



J'ai cherché le moment propice pour vous déclarer les sentiments que je nourris à votre égard mon Letchi.



Vous êtes mon demain et mon lendemain, avec vous je me sens fraîche comme de la menthe. Mon haleine en témoigne grâce à Hollywood chewing-gum. Je vous en laisserai un bout pour notre premier rendez-vous amoureux. C'est cadeau.



Vous nourrissez mes rêves les plus fous. Fifty machin chose à côté c'est du pipi de chat. J'exige la torture à Guantanamo avec vous. Qui sera le bourreau ?



Signe d'un grand coup de foudre, sachez que je ne mange plus et j'ai pris 5 kg.



Sans vous je suis comme un océan sans plage, un cheeseburger sans fromage. Un monde sans selfie. Un dull pourri sans chatini, un briani sans épices.



Sans vous mon coeur s'est éteint comme un volcan.



Je suis prête prête à tout pour vous conquérir. Évaluez donc mon pesant d'or : un brevet de premier secours, un permis à point, une diction parfaite lorsque je prononce : chou, genou, caillou, hibou, pou. Une aisance à manger les petites douceurs avec un appétit féroce. Ma voix de crécelle comme instrument de musique. Vous hériterez après mon dernier soupir de mon unique patrimoine : mon compte Facebook et une quantité de facebookiens à gérer.



Je saurais être votre raisin sans pépins, votre muse momifiée, votre Joconde plastifiée, vos soupirs inavoués et timides, votre beurre gras et crémeux sous la langue, votre alooda avec tokmaria.



Sachez que que suis aussi douce qu'un ti piment cabri sous la langue.



Je vous laisserai à l'occasion découvrir mon Wikipedia en toute simplicité et modestie.



Artiste au grand coeur je me la joue Diva. Comme une Rock star on m'adore ou on me déteste. Mais le plus souvent on adore me détester et on déteste m'adorer !!!



Accepteriez-vous que nous nous rencontrions autour d’une petite framboise que je vous expose mes plans secrets ?



Un petit mot de confirmation chez Zinfo974 me donnera le sentiment d'être déjà aux portes du Paradis.

Une dédicace à la radio fera battre mon coeur comme la zumba.

Un mot doux me fera atterrir sur le plateau de Réunion première comme un soufflé.

Une invitation et nous nous retrouverons wake up, make up face au Barachois.



Je reste en apnée le temps de votre réponse.Veuillez noter s'il vous plaît que je suis à la recherche, pour la Saint Valentin d'une relation sérieuse sans lendemain...



# Mo contan toi mo dilo disik ek sirop

# To meme mo Sweetheart, mo gato di l'huile, mo gaté, mo balle letchis

