Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Matinée de la Petite Enfance au CREPS Saint-Paul, Ville amie des enfants, organise en partenariat avec le réseau des crèches et dispositifs de la petite enfance, une matinée à l’occasion de la journée des Droits de l’Enfant, le samedi 19 novembre de 9h à 13h au Centre Régional D’Éducation Populaire Et De Sport (CREPS) à Saint-Paul.

Cafés parents par les acteurs de la parentalité sur le territoire

Expositions et ateliers des résidences d’artistes qui se sont déroulés dans les Équipement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et dispositifs,

Exposition des photos des matinées de Parentalité Aquatique,

Ateliers éducatifs et jeux en famille,

Ateliers santé nutrition,

Spectacle en famille avec la petite scène qui bouge et… pleins d’autres animations !



C’est une matinée pleine d’échange et de bonne humeur, où petits et grands peuvent jouer, rire et rêver ensemble.



La matinée de la petite enfance est un événement organisé pour valoriser le droit des petits Réunionnais !

Au programme de cette matinée, des restitutions des différentes résidences d’artistes et actions menées en 2022 au sein des crèches à destination de la petite enfance et de leurs familles :et… pleins d’autres animations !C’est une matinée pleine d’échange et de bonne humeur, où petits et grands peuvent jouer, rire et rêver ensemble.La matinée de la petite enfance est un événement organisé pour valoriser le droit des petits Réunionnais !





Dans la même rubrique : < > Le marché forain du vendredi 11 novembre aura bien lieu La baignade possible à Boucan Canot